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Мозг отозвался на мотивацию: МРТ-тренировка ненадолго улучшила настроение при депрессии

Мозг отозвался на мотивацию: МРТ-тренировка ненадолго улучшила настроение при депрессии

Можно ли с помощью собственных мыслей немного изменить работу мозга — и заодно облегчить симптомы депрессии? На этот вопрос попытались ответить исследователи Медицинской школы Айкана при Маунт-Синай.

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