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В Тульской области бабушка-ветеран скончалась через три дня после своего 100-летия

В Тульской области бабушка-ветеран скончалась через три дня после своего 100-летия

В Тульской области ушла из жизни ветерана Великой Отечественной войны Тамара Николаевна Мосина. В Тепло-Огаревском районе она была последней из участниц войны и несколько дней назад отметила 100-летний юбилей.

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