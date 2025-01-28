В Тульской области бабушка-ветеран скончалась через три дня после своего 100-летия

В Тульской области ушла из жизни ветерана Великой Отечественной войны Тамара Николаевна Мосина. В Тепло-Огаревском районе она была последней из участниц войны и несколько дней назад отметила 100-летний юбилей.
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