❌В Алуште временно ограничат движение на улице Владимира Хромых Для обеспечения безопасности дорожного движения с 6:00 17 октября до 20:00 19 октября на участке улицы Владимира Хромых (от дома № 18 до дома № 29) вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта.