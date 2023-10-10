Полковник Райснер: Запад постепенно признает провал наступления ВСУ

Западные страны находятся в процессе признания провала наступательной операции украинских войск. Об этом заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер после изучения доклада Министерства обороны Соединенного королевства о ситуации на Украине.
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