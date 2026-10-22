Поездка за €25, а водителю — €7: почему взбунтовались финские таксисты.В Хельсинки более 100 водителей такси провели акцию протеста против низких тарифов на поездки и высоких комиссий сервисов Bolt и Uber.
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