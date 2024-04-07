Что можно и нельзя делать в праздник Собора Архангела Гавриила 8 апреля 2024 года AdministratorВажный для православных россиян праздник Собора Архангела Гавриила отмечается ежегодно верующими в 8-й день апреля.
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