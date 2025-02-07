Дженнифер Кулидж и Билл Мюррей в русском трейлере криминальной комедии “Чок...

Дженнифер Кулидж и Билл Мюррей в русском трейлере криминальной комедии “Чокнутые”27 февраля кинокомпании “Парадиз” выпустит в российском прокате криминальную комедию “Чокнутые”, главные роли в которой исполнили Билл Мюррей, Дженнифер Кулидж, Пит Дэвидсон, Эд Харрис и Льюис Пуллман.