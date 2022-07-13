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Туреччина: є прогрес у переговорах щодо відновлення експорту українського зерна

Переговори чотирьох сторін: України, Росії, Туреччини та ООН у Стамбулі. 13 липня 2022р.   Туреччина: є прогрес у переговорах щодо відновлення експорту українського зерна Москва та Київ згодні створити координаційний центр для забезпечення безпеки маршрутів у Чорному морі У середу міністр оборони Туреччини Хулусі Акара заявив, що в результаті переговорів чотирьох сторін: України, Росії, Туреччини […] Сообщение Туреччина: є прогрес у переговорах щодо відновлення експорту українського зерна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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