Переговори чотирьох сторін: України, Росії, Туреччини та ООН у Стамбулі. 13 липня 2022р. Туреччина: є прогрес у переговорах щодо відновлення експорту українського зерна Москва та Київ згодні створити координаційний центр для забезпечення безпеки маршрутів у Чорному морі У середу міністр оборони Туреччини Хулусі Акара заявив, що в результаті переговорів чотирьох сторін: України, Росії, Туреччини […] Сообщение Туреччина: є прогрес у переговорах щодо відновлення експорту українського зерна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.