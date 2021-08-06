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Муж ушел — жена виновата?

Муж ушел — жена виновата?

— …Я своего мужа восемь лет назад увела из семьи! Может, это и плохо, но ни о чем не жалею, — говорит тридцатилетняя Мила.

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Марина Трянина
виновата эта мила.. она такая же дрянь, как макеева - провокатор и манипулятор...а жена... видимо, у нее уже были звоночки..
Танюша Милая
Ну , подожди , ещё не вечер . Рано радуешься .
Varshavskiy Иващенко
Она должна хорошо понимать,что может прийти и ее черед.Красивая и смелая дорожку перейдет
Евгений Моцарь
А они этого не понимают.И не хотятипонимать.У абсолютно всех гвоздем в голове сидит мысль!Со мной лично такого не случится!Только с другими!!😂😂🤣🤣
Нина Полевая (Бойко)
Да никто не виноват!))) Человек всегда, хотя бы в мыслях, ищет где ему лучше и спокойнее. А подворачивается случай, все бросает и уходит. Все познается в сравнении! И не важно, мужчина это или женщина.
Евгений Моцарь
Уходят и просто!Не обязательно к кому то!Правда дух надо для этого мужику иметь!Уйти в никуда!Ибо у кому то уйти раз в 100 легче!
Vera Dobryagina
Наивные рассуждения у автора поста. Это сейчас у неё все хорошо, но гарантий никто не давал, не известно, что будет завтра. Вот сядет в декрет, зароется в быт и детей, и явиться к мужу на работу новая фея из сказки - и начнёт СМСки строчить)))
Лилия
Ни одному слову не верю. Чтобы крепкая семья из-за пустых СМС распалась.)))

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