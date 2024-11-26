Эксперты оценили опасность бактерий на бытовых предметах

Бактерии вокруг нас, они есть на любых поверхностях, включая кожу и одежду. Нужно ли этого бояться и как обезопасить себя, эксперты клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» провели исследование, с результатами которого ознакомились 26 ноября «Известия».