Полковник Макгрегор: Американцев и британцев русская разведка ликвидировала на Украине в 50 км от фронта

Мария Беликова

Украинец, Хабаровчанин, Сахалинец и т.д. - это место рождения. Таких национальностей нет. За что бьются люди, которым на Украине внушили, что они не русские? Не пойму я, какая у них мотивация? У нас, на Д. Востоке, у половины людей, в т.ч., у меня, украинские фамилии. Т.е. наши предки родились на Украине. Но даже такая мысль не приходила в голову, что мы не русские. Хорошо помню, как в детстве спрашивала своего отца, почему у него в паспорте написано, что он украинец. Он объяснил, что эта графа заполнялась по месту рождения.