По оценкам из-за океана, ВСУ потеряли уже 455 000 человек убитыми Сверхточным российским ударом в зоне СВО были уничтожены несколько сотен украинских солдат вместе с военными инструкторами из США и Великобритании.
Полковник Макгрегор: Американцев и британцев русская разведка ликвидировала на Украине в 50 км от фронта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Украинец, Хабаровчанин, Сахалинец и т.д. - это место рождения. Таких национальностей нет. За что бьются люди, которым на Украине внушили, что они не русские? Не пойму я, какая у них мотивация? У нас, на Д. Востоке, у половины людей, в т.ч., у меня, украинские фамилии. Т.е. наши предки родились на Украине. Но даже такая мысль не приходила в голову, что мы не русские. Хорошо помню, как в детстве спрашивала своего отца, почему у него в паспорте написано, что он украинец. Он объяснил, что эта графа заполнялась по месту рождения.
Ответить
3 н.
Юрий анин
Ответить
3 н.
Леонид Руси
Жидовская власть морочила голову глупым каклам о их незалежности и всё в таком духе. А если посмотреть под микроскопом... то можно увидеть только насекомых, которые ни о чём не думают. Какалы все в мечтах и чуйствах
Ответить
3 н.
Свежие комментарии