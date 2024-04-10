Зачем Путин активно завозит в Россию мигрантов

СК

Сергей Ковалев

фраза "нехватка рабочих рук" требует как мин вопроса - каких конкретно? какая квалификация в недостатке? прошлый век подвел публику к преддверию робототехники. казалось, что социально ориентированные страны типа Союза вспомнят напутствие И.Сталина о сокращении рабочего дня с целью развития Человека и упрутся рогом в тему... вроде бы даже началось. но ... упали в капитализЬм и ... а капитал не знает, как платить дважды - один раз платить за hard, второй биороботам, высвобожденным с рабочих мест, но имеющих привычку кушать... смею предположить, что роботизация на том конце лишь вынужденный шаг, имеющий иную задачу - продолжать унасекомлять пипл, заменяя его машинами в необходимом объеме, а далее сокращать пипл за ненадобностью. и вот вопрос - а России то это зачем? мы что, идём той же дорогой? я против!