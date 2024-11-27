Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бежим, но медленно, уничтожая за собой инфраструктуру – украинский офицер

Бежим, но медленно, уничтожая за собой инфраструктуру – украинский офицер

Украинская армия отступает, но делает это медленно, уничтожая за собой гражданскую инфраструктуру. В частности, ВСУ подорвали трубы Кураховской ТЭЦ для того, чтобы Россия не могла использовать этот объект в своих целях.

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Комментарии
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Альберт Волков
мы оставим Курахово, у них не было вышек, с которых они могут наблюдать.... КТО ПОЛЕЗЕТ НА ВЫШКИ ЧТОБЫ НАБЛЮДАТЬ? СЕЙЧАС ЕСТЬ БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ ЭТОГО
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16 час.
Юрий Золотарев
Ничего-о, ССУКА бандероЖОПская! Будешь ты висеть на одной из этих труб, когда всё восстановим!
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15 час.
Георгийюра Гончар
Отступают как немецкие фашисты, оставляя выжженную землю!!
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10 час.

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