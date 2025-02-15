Зеленский в Мюнхене вновь заявил об «ударе по ЧАЭС» и добавил, что Вашингтон больше не рассматривает ЕС в качестве союзника

В своем выступлении глава киевского режима активно пытался убедить Европу, что РФ вынашивает планы нападения на страны НАТО.
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