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Военное обозрение

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Зеленский в Мюнхене вновь заявил об «ударе по ЧАЭС» и добавил, что Вашингтон больше не рассматривает ЕС в качестве союзника

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