Глава СК РФ Бастрыкин взял дело нейрохирурга под свой контроль

После появления в СМИ информации о проведенных в Москве неудачных нейрохирургических операциях, приведших к ухудшению состояния здоровья и получении инвалидности пациентами, Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело и начал расследование.
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