В канун новогодних праздников Жога предупреждает об опасности. И действует. Дело не только в риске терактов и диверсий.
Жога предупреждает об опасности. И действует. Что происходит на Урале?
Комментарии
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Владимир Лагно
Единственно,что сейчас там необходимо- это ввести военное положение со всеми вытекающими последствиями.Годами там выращивалась антироссийская моазь,пестовалась,холилась.Сейчас бы Жоге в подмогу пару генералов типа Лебедя!!!
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В США всех преподавателей называют профессорами. Их там разделяют на категории 1..3.
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13 час.
Grandad
Ну, вы загнули: генералов в помощники полковнику новоиспеченному! Лебедь шел напролом без помощников - шли за ним.
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6 час.
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