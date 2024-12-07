Жога предупреждает об опасности. И действует. Что происходит на Урале?

Владимир Лагно Единственно,что сейчас там необходимо- это ввести военное положение со всеми вытекающими последствиями.Годами там выращивалась антироссийская моазь,пестовалась,холилась.Сейчас бы Жоге в подмогу пару генералов типа Лебедя!!!

АЗ Андрей Зарубкин В США всех преподавателей называют профессорами. Их там разделяют на категории 1..3.