Гидрометцентр спрогнозировал дождливый и снежный ноябрь в 21 регионе России

Ожидается, что в ноябре в России в целом будет теплая погода. Однако в Амурской, Воронежской, Иркутской областях, Приморье и некоторых других регионах страны она будет необычно дождливой и снежной, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агенству ТАСС.