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Где купить свитер в полоску, как у Кейт Миддлтон

Где купить свитер в полоску, как у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская посетила лондонский паб фото: Социальные сетиКейт Миддлтон посетила лондонский паб Arnos Arms, где встретилась с представителями организации Dadvengers, которая помогает мужчинам в их отцовстве.

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