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Свежие комментарии

РЖД и БЖД согласовали планы повышения пропуска грузов к портам Петербурга

При действующий нагрузке, инфраструктура уже фактически достигла своего потолка. Белорусская железная дорога и РЖД согласовали планы по увеличению пропускной способности дорог с целью обеспечения доставки белорусских грузов в порты Петербурга.

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