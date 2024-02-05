РЖД и БЖД согласовали планы повышения пропуска грузов к портам Петербурга

При действующий нагрузке, инфраструктура уже фактически достигла своего потолка. Белорусская железная дорога и РЖД согласовали планы по увеличению пропускной способности дорог с целью обеспечения доставки белорусских грузов в порты Петербурга.
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