«Путин должен будет уступить»: Трамп обещает вернуть Украине «как можно больше» территорий

t tatyanadavydkina Все что наши завоюют до подписания мирного договора ( капитуляции Киева) то уже никто не получит. Это все останется в России

Астон Мартин ну насколько надо быть наивными что бы верить в дружбу с америкосами , ну обувают же, видно невооруженным взглядом ...не ведитесь