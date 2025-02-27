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«Путин должен будет уступить»: Трамп обещает вернуть Украине «как можно больше» территорий

«Путин должен будет уступить»: Трамп обещает вернуть Украине «как можно больше» территорий

Все задействованные в урегулировании конфликта представители Соединенных Штатов будут стремиться к тому, чтобы Украина в результате мирного соглашения с Россией вернула как можно больше утраченных территорий.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Все что наши завоюют до подписания мирного договора ( капитуляции Киева) то уже никто не получит. Это все останется в России
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21 час.
Астон Мартин
ну насколько надо быть наивными что бы верить в дружбу с америкосами , ну обувают же, видно невооруженным взглядом ...не ведитесь
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16 час.
Лидия Фролова
ну так ...кто бы сомневался...брехло...блефует..врет... обидно смотреть как ВВП обрадовался
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12 мин.
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