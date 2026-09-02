Сотрудники Отдела МВД России по Бугульминскому району организовали для детей своих коллег праздничное мероприятие

Сотрудники Отдела МВД России по Бугульминскому району совместно с Советом ветеранов органов внутренних дел организовали для детей своих коллег праздничное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Помоги собраться в школу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым