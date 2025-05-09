Профориентационная площадка.

06.05.2025 учащиеся IX-х классов приняли участие в презентации профориентационной площадки с участием представителей учреждений среднего специального образования Могилевской области в ГУО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ .
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