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"Американский хозяин" против сильной России: ЦТАК оценил результаты визита Кэмерона в Киев

"Американский хозяин" против сильной России: ЦТАК оценил результаты визита Кэмерона в Киев

Северокорейское Центральное телеграфное агентство оценило результаты визита Дэвида Кэмерона в Киев. "Американский хозяин" против сильной России, но военная поддержка Запада никакого влияния на исход спецоперации не окажет, уверен обозреватель агентства.

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