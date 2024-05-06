Северокорейское Центральное телеграфное агентство оценило результаты визита Дэвида Кэмерона в Киев. "Американский хозяин" против сильной России, но военная поддержка Запада никакого влияния на исход спецоперации не окажет, уверен обозреватель агентства.
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