Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в марафоне, толкании ядра и 5000 м, мужчины – в прыжках с шестом, 800 м и десятиборье

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Женщины Марафон 8:00 Толкание ядра 21:15 5000 м 21:50 Эстафета 4x100 м 22:50 Мужчины Прыжки с шестом 20:25 800 м 21:30 Десятиборье 22:25 Эстафета 4x100 м 22:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.