Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Неимоверное количество пьяных женщин видел только в Прибалтике и в Эстонии особенно... может этим контингентом и мечт...Шах и мат, Путин....
  • alik3456 Джексон
    Когда нато выведет войска, нужно заслать им узбеков и таджиков , причём из России всех... Скучно не будет!Прибалтика захлеб...
  • alik3456 Джексон
    Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...Прибалтика захлеб...

Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины».

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Комментарии
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Семен Демин
Чухонцы проявили невероятную глупость, считая, что такие вымираты, как Литва, Эстония и Латвия имеют голос. Судьбы мира решают могущественные страны, а не демократия.
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4 час.
alik3456 Джексон
Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...
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2 час.
alik3456 Джексон
Когда нато выведет войска, нужно заслать им узбеков и таджиков , причём из России всех... Скучно не будет!
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1 час.
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