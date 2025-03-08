В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины».
Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу
Комментарии
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Семен Демин
Чухонцы проявили невероятную глупость, считая, что такие вымираты, как Литва, Эстония и Латвия имеют голос. Судьбы мира решают могущественные страны, а не демократия.
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4 час.
alik3456 Джексон
Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...
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2 час.
alik3456 Джексон
Когда нато выведет войска, нужно заслать им узбеков и таджиков , причём из России всех... Скучно не будет!
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1 час.
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