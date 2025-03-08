Семен Демин Чухонцы проявили невероятную глупость, считая, что такие вымираты, как Литва, Эстония и Латвия имеют голос. Судьбы мира решают могущественные страны, а не демократия.

alik3456 Джексон Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...