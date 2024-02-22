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Ученые выяснили, что повышенный аппетит в детстве может стать причиной появления РПП

Ученые выяснили, что повышенный аппетит в детстве может стать причиной появления РПП

Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и Роттердамским университетом Эразма, показало, что восторженная реакция на еду в раннем детстве может быть связана с повышенной вероятностью появления симптомов расстройства пищевого поведения (РПП) в подростковом возрасте.

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