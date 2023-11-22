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  • Аким Воземчук
    Горе -экономист.У нас чем больше в семье детей ,тем больше достаток ,и по жизни, многодетные семье всегда обеспечиваю...Государству нечег...
  • swetlana werwein
    Делягин сам родил кого? В Китае просто не рожают дегенераты-алкаши. А нашим заняться больше ж нечем, работать их не п...Государству нечег...
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    Все верно!!!Государству нечег...

Вспышка ОРВИ в Забайкалье: рост заболеваемости за неделю составил 60%

Вспышка ОРВИ в Забайкалье: рост заболеваемости за неделю составил 60%

За последнюю неделю в Забайкальском крае отмечен рост заболевших ОРВИ на 60%. Тем не менее, уровень заболеваемости в два раза ниже, чем в целом по России, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

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