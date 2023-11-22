Вспышка ОРВИ в Забайкалье: рост заболеваемости за неделю составил 60%

За последнюю неделю в Забайкальском крае отмечен рост заболевших ОРВИ на 60%. Тем не менее, уровень заболеваемости в два раза ниже, чем в целом по России, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.
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