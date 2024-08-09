Организаторы ОИ перепутали флаги Таджикистана и Таиланда на награждении призеров турнира по боксу

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Золото в категории до 92 кг выиграл представитель Узбекистана Лазизбек Муллажонов. Второе место досталось азербайджанцу Лорену Альфонсо, а третье место разделили Эммануэль Рейес из Испании и Давлат Болтаев из Таджикистана.