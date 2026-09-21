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Газета.ру

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В Ленобласти байкер выжил после падения на 300 км/ч из-за затянутого под колесо рюкзака

В Ленобласти байкер выжил после падения на 300 км/ч из-за затянутого под колесо рюкзака

В Ленинградской области мотоциклист остался жив после падения на экстремальной скорости на трассе Р-23 «Псков».

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