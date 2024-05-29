УрФО активно реализует меры поддержки в Год семьи: Ямал демонстрирует лидерство в семейной политике

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в формате ВКС провёл заседание Совета руководителей законодательных органов госвласти регионов, на котором рассмотрели реализацию в субъектах мероприятий в рамках Года семьи.
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