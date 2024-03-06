Эксперт Юшков: запрет на экспорт бензина удержит рост цен на уровне инфляции

Страна и люди

Введенный правительством запрет на экспорт бензина до осени не позволит ценам на заправках вырасти выше инфляции, заявил эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.