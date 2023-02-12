Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

37 очков и 13 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

37 очков и 13 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 37 очков и сделал 13 подборов в победном гостевом матче против «Бруклина» (101:98).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх