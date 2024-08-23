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Акции M**a взлетели после того, как Цукерберг смог «продать» инвесторам идею И...

Акции M**a взлетели после того, как Цукерберг смог «продать» инвесторам идею И...

Акции M**a взлетели после того, как Цукерберг смог «продать» инвесторам идею ИИАкции M**a обновили исторический максимум после того, как Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил на недавнем отчётном заседании убедительные аргументы о преимуществах ИИ, что повысило доверие инвесторов и привело к росту акций компании.

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