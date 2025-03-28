Губернатор Василий Анохин представил Валентине Матвиенко выставку о Смоленщине

Губернатор: «Экспозиция посвящена истории, культурному наследию, развитию и достижениям смолян». Спикер СФ в рамках Дней региона также пообщалась с ветеранами спецоперации Глава региона Василий Анохин презентовал председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко выставку, посвященную истории, культуре и перспективным направлениям развития Смоленской области – в сельском хозяйстве, атомной энергетике, туризме и реализации инфраструктурных проектов.
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