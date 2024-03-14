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МО РФ: Над Курской и Белгородской областью уничтожили 14 беспилотников ВСУ

МО РФ: Над Курской и Белгородской областью уничтожили 14 беспилотников ВСУ

В ночь на четверг, 14 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сумели сбить 14 беспилотников, которые были отправлены Вооруженными силами Украины (ВСУ), над территорией двух регионов Российской Федерации.

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