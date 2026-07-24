В СК РФ рассказали, что движет наемниками, воюющими в рядах ВСУ

Желание заработать легкие деньги двигает наемниками, приехавшими на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, сообщает пресс-служба СК РФ 24 июля на официальном интернет-портале ведомства.
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