Государство или люди: кто должен платить за переработку мусора

Государство или люди: кто должен платить за переработку мусора

До 2024 года на Колыме должен появиться мусороперерабатывающий комплекс. Его возведение оценивают в 5,7 млрд рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх