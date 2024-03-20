Макрон ведёт Францию к ядерной войне с Россией, — советник Саркози

Воинственная риторика Эммануэля Макрона в адрес России показывает его президентом, который хочет войны и идёт к ней, считает французский политик и экс-советник бывшего президента Николя Саркози Анри Гене.
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