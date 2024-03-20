Русская весна
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Русская весна

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Макрон ведёт Францию к ядерной войне с Россией, — советник Саркози

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Поменяем год..
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18 час.
лл
лина любимцева
От этих гомиков чего угодно можно ожидать.  Они же чокнутые.
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18 час.

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