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Царьград

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Названа возможная причина отравления семьи в Тверской области

Названа возможная причина отравления семьи в Тверской области

Появились подробности в истории с отравлением многодетной семьи в Вышнем Волочке (Тверская область).Причиной отравления могло стать некачественное мясо, пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах области.

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