8 звездных пар, которые поженились после долгих лет дружбы

Говорят, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Многие стараются оспорить этот факт, но как показывает практика, многие друзья в итоге заводят очень близкие отношения, более того, они женятся и создают очень крепкие браки.
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