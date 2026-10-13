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СахПресс

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Экс-главу сахалинского села приговорили к 9,5 года колонии за взятку автомобилем

Экс-главу сахалинского села приговорили к 9,5 года колонии за взятку автомобилем

Бывшая глава Бошняковского сельского поселения Углегорского района получила 9 лет 6 месяцев колонии общего режима за взятку в особо крупном размере и легализацию имущества.

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