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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов об изучении казахского языка: «Вам правду сказать или соврать? Я знаю какие‑то слова. Но хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски»

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера сборной.

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