Страдаете от похмелья после бурной вечеринки, а ваши друзья чувствуют себя прекрасно? Казалось бы, вот несправедливость! Объясняем, почему происходит так, что одни переносят похмелье хуже других.
Почему люди переносят похмелье по-разному?
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Метаболизм у всех разный.
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8 час.
Владимир
А не пить не пробовали? Как в анекдоте: - Бросай курить, дымишь как паровоз - Легко сказать, я так долго привыкал к табаку
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7 час.
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