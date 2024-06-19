Один из районов Екатеринбурга накрыло облаком черного дыма

Жители уральской столицы пожаловались на дым от свалки рядом с остановкой "Лечебная".Сегодня утром, 19 июня жители микрорайона "Лечебный" пожаловались на столб густого дыма, который можно было наблюдать в небе, сообщает telegram-канал "СВЕТ Екатеринбург".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии