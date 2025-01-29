В народном календаре Петров день, и сегодня очень полезно строить планы на будущее, прислушиваясь к советам старших родственников.
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В народном календаре Петров день, и сегодня очень полезно строить планы на будущее, прислушиваясь к советам старших родственников.