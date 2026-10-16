Президент США Дональд Трамп 15 октября заявил, что Крым с четырех сторон омывается океаном. / Источник: © Global Look PressКомментируя ситуацию на Украине, глава Белого дома заявил, что следует вспомнить времена, когда президентом США был Барак Обама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Житель Ставрополь...
- Путин призвал Евр...
- Путин уверен, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым