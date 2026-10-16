Президент США Дональд Трамп 15 октября заявил, что Крым с четырех сторон омывается океаном. / Источник: © Global Look PressКомментируя ситуацию на Украине, глава Белого дома заявил, что следует вспомнить времена, когда президентом США был Барак Обама.