Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 925 подписчиков

Экс-директор петербургского НИИ получил приговор за многомиллионный ущерб

Экс-директор петербургского НИИ получил приговор за многомиллионный ущерб

Красносельский районный суд приговорил к заключению бывшего директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к убыткам для института более чем на полмиллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии