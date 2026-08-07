Экс-директор петербургского НИИ получил приговор за многомиллионный ущерб

Красносельский районный суд приговорил к заключению бывшего директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к убыткам для института более чем на полмиллиарда рублей.
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