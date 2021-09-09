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Эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства пройдет во всех регионах страны

В России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.

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