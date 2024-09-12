Шесть сотрудников БАПОР погибли при авиаударах по Нусейрату в Газе

Шесть сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате двух авиаударов по школе и ее окрестностям в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы.
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