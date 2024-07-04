В Нижнем Новгороде начали отмечать 100-летие митрополита Николая

Круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения митрополита Нижегородского (Горьковского) и Арзамасского Николая (Кутепова) прошел 4 июля в стенах нижегородской семинарии, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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